Sinop'ta yüz yüze eğitim tatil mi edildi? Sinop'ta yüz yüze eğitim var mı? Sinop son dakika haberleri

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 13-19 Mart 2021 illere göre korona vaka sayısını açıkladı. Haftalık verilere göre Şırnak, Siirt, Hakkari, Mardin ve Şanlıurfa 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu. Haftalık verilere göre Samsun, Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu

Sinop'ta yüz yüze eğitim tatil mi edildi?

Sinop'ta, bir okulda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülmesi üzerine eğitime 14 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, merkezde bir ortaokulda Kovid-19 vakasına rastlanılması üzerine okulda yüz yüze eğitime 14 gün ara verildiği belirtildi.

Sinop Valiliğindeh tarafından yapılan açıklamada "Sinop Merkez Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda 21 Mart 2021 tarihinden itibaren 14 gün süreyle destekleme, yerleştirme kurslarına ve yüz yüze eğitime ara verilmesine, eğitime uzaktan eğitim yöntemi ile devam edilmesine, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 20.03.2021 tarihinde oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.