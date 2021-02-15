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Eğitim Sinop'ta yarın 16 Şubat'ta da okullar tatil edildi mi?
Eğitim

Sinop'ta yarın 16 Şubat'ta da okullar tatil edildi mi?

Yoğun kar yağışı etkisini sürdürürken gözler 'okullar tatil mi' sorusunun yanıtı için valiliklere döndü. Sinop'ta okulların yüz yüze eğitime başlaması beklenirken bugün kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. Peki, Sinop'ta yarın 16 Şubat Salı günü okullar tatil olacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-02-15 18:40:00 -
Sinop'ta yarın 16 Şubat'ta da okullar tatil edildi mi?

Kademeli yüz yüze eğitime geçiş kapsamında Türkiye genelindeki köy okulları ve anaokulları 15 Şubat'ta açılacaktı. Ancak kar yağışı nedeniyle bugün birçok ilin yanı sıra Sinop'ta da okullar tatil edildi. Peki, Sinop'ta yarın 16 Şubat'ta da okullar tatil mi?

Sinop'ta yarın 16 Şubat'ta da okullar tatil edildi mi?

Sinop'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı okullarda planlanan yüz yüze eğitimin iki gün ertelendiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle olumsuz hava koşullarının etkili olduğu vurgulandı.

Meteorolojik verilere göre yağışın bölgede devam edeceği aktarılan açıklamada, "Bu nedenle kentteki resmi ve özel tüm okullarda yüz yüze eğitime iki gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, tüm sınıflarda eğitimin uzaktan sürdürüleceği kaydedildi.

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