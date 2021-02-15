Kademeli yüz yüze eğitime geçiş kapsamında Türkiye genelindeki köy okulları ve anaokulları 15 Şubat'ta açılacaktı. Ancak kar yağışı nedeniyle bugün birçok ilin yanı sıra Sinop'ta da okullar tatil edildi. Peki, Sinop'ta yarın 16 Şubat'ta da okullar tatil mi?

Sinop'ta yarın 16 Şubat'ta da okullar tatil edildi mi?

Sinop'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı okullarda planlanan yüz yüze eğitimin iki gün ertelendiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle olumsuz hava koşullarının etkili olduğu vurgulandı.

Meteorolojik verilere göre yağışın bölgede devam edeceği aktarılan açıklamada, "Bu nedenle kentteki resmi ve özel tüm okullarda yüz yüze eğitime iki gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, tüm sınıflarda eğitimin uzaktan sürdürüleceği kaydedildi.