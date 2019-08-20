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Sinop’ta yağan yağışlar tarım ve ziraatçıları mutlu etti

Sinop Meteoroloji İl Müdürü İsmail Kılınç, Sinop’ta hafta sonu gerçekleşen yağışların tarım ve ziraatçıları mutlu ettiğini belirtti.

20 Ağustos 2019 Salı 12:38
Sinop’ta yağan yağışlar tarım ve ziraatçıları mutlu etti

Sinop Meteoroloji İl Müdürü İsmail Kılınç, Sinop’ta hafta sonu gerçekleşen yağışların tarım ve ziraatçıları mutlu ettiğini belirtti.


Sinop Meteoroloji İl Müdürü İsmail Kılınç, bu hafta içinde Sinop il sınırları içerisinde yer yer yağışların devam etmesini ve havanın genelde parçalı bulutlu geçmesini beklediklerini söyledi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kılınç, “Hafta sonu meydana gelen Sinop il sınırları içerisinde gerçekleşen kaydettiğimiz yağış miktarları Boyabat Kavacık köyünde 77,3 kilogram metrekareye düşen miktar, Ayancık’ta 32,5 kilogram, Dikmen’de 28,7 kilogram, Boyabat’ta 25,6 kilogram, Sinop Merkez’de ise 28,6 kilogram’dır. Genelde yağışlarda en çok yoğun yağış alan yer Boyabat Kavacık köyü oldu ama burada sevindiren olay olumsuz bir şey yaşanmaması oldu. Tarım anlamında da oldukça verimli bir duruma geçmiş olduk. Çünkü uzun süredir düzenli bir yağış yağmadığı için bu son yağışlar tarımcılarımızı, ziraatçılarımızı sevindirdiğini düşünüyoruz. Önümüzdeki günlerde de Sinop il sınırları içerisinde yer yer yağışların devam edeceğini havanın genelde parçalı bulutlu geçmesini bekliyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 12:38
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