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Aktüel Sinop'ta uyuşturucu ve kaçak kazı operasyonu: 10 gözaltı
Aktüel

Sinop'ta uyuşturucu ve kaçak kazı operasyonu: 10 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-08-29 13:00:18 -
Sinop'ta uyuşturucu ve kaçak kazı operasyonu: 10 gözaltı

SİNOP (AA) - Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu ve kaçak kazı operasyonlarında 10 kişi gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erfelek ilçesi Şerefiye köyünde bir eve operasyon düzenledi.

Ekiplerce ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda kenevir bitkisi, bir miktar esrar maddesi ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

Gerze ilçesi Kızılcaali mevkisinde kaçak kazı yaptıkları belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda ise 8 kişi suçüstü yakalandı.

Operasyonda alanda yapılan aramalarda kazıda kullandığı belirlenen ekipmanlar bulundu.

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