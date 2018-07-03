Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik soruşturması kapsamında İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri tarafından Gerze'de çok sayıda adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 14 kişi gözaltına alındı, zanlılara ait ev ve araçlarda 9 gram esrar, 3 gram sentetik uyuşturucu ile 2 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan G.Ş., S.B., M.A., A.D. ve İ.S.O. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA