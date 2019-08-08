Sinop'ta uyuşturucu operasyonu! 179 kök ele geçirildi Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 179 kök Hint keneviri ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Ayancık ilçesinde bir şahsın Hint keneviri yetiştirdiğini belirledi. İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra jandarma ekiplerinin de katılımıyla, Hint keneviri yetiştirdiği tespit edilen zanlının Söküçayırı köyündeki tarlasında yapılan aramalarda 179 kök Hint keneviri ele geçirildi. Hint kenevirlerine el konulurken zanlı gözaltına alındı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.