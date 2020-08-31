  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sinop'ta turizmcilerin yaz sezonu mutluluğu
Aktüel

Sinop'ta turizmcilerin yaz sezonu mutluluğu

Yeniakit Publisher
2020-08-31 15:15:53 -
Sinop'ta turizmcilerin yaz sezonu mutluluğu

SİNOP (AA) - Sinop'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın sürecine rağmen kentte yaz sezonunda yaşanan yoğunluk, turizmcileri mutlu etti.

Tarihi, kültürel zenginliklerinin yanı sıra uzun sahilleri, temiz denizi ve tabiat parkları ile bölgenin en çok ziyaret edilen kentlerinden biri olan ve Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre Türkiye'nin en mutlu insanlarının yaşadığı Sinop, bu yaz sezonunda da ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle temmuz ve ağustos aylarında konaklama tesislerinde zaman zaman yoğunluk yaşandığını söyledi.

Kurban Bayramı tatiliyle başlayan yoğunluğun yavaş yavaş sona ermeye başladığını vurgulayan Çobanoğlu, "Son iki ayda pandemi sürecine karşın beklentilerimiz üzerinde bir yoğunluk yaşadık." dedi.

Sinop'un her yıl ziyaretçi sayısını artıran bir kent olduğuna işaret eden Çobanoğlu, "Sezonun geri kalanı için büyük bir beklentimiz yok. Ancak her şeye rağmen çok da kötü bir sezon geçirmedik. Temmuz ve ağustos aylarında yoğunluk yaşadık. Bu dönemde bayram tatili süreci çok etkili oldu. Bunun yanında hafta sonu tatilleri de verimli geçti diyebiliriz. Mayıs ve haziran aylarındaki kayıplarımızı telafi edemesek de diğer aylardaki yoğunluk bizleri mutlu etti." diye konuştu.

Çobanoğlu, tek arzularının, salgın sürecinin en kısa sürede bitmesi olduğunu vurgulayarak "Süreç tamamlandığında insanların rahatlayacağını ve turizm merkezlerinin tekrar dolacağını düşünüyorum. Tur turizmi, örneğin yok denecek kadar. Sektörün geleceği açısından tur turizmi önemli bir yer tutuyor." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Müge Anlı’nın koltuğuna göz diken Didem Arslan Yılmaz’dan büyük düşüş
Medya

Müge Anlı’nın koltuğuna göz diken Didem Arslan Yılmaz’dan büyük düşüş

Rakip olduğu ATV’de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla saatleri denk gelen Didem Arslan Yılmaz'ın programı reytinglerde büyük d..
Rumlar resti çekti! 'Türk yönetimi altında yaşamaya hazırız'
Dünya

Rumlar resti çekti! 'Türk yönetimi altında yaşamaya hazırız'

Kapalı Maraş'ın açılacağını duyan Rumlar, Türk yönetiminde yaşamaya hazır olduklarını duyurdular.
İnternetin neden yavaşladığı açıklandı
Teknoloji

İnternetin neden yavaşladığı açıklandı

Dün saat 13.00'ten itibaren internet ağında çok sayıda bağlantı problemi yaşanmasının nedeninin uluslararası bir ağ probleminden kaynaklandı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı