Sinop’ta trafik kazası: 6 yaralı Sinop’un Boyabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Sinop’un Boyabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Köprücek köyü mevkisinde 57 AHH 405 plakalı otomobil ile 57 DH 356 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan Seymen K., Harun S., İsa Y., Recep Ö., Asım Y. ve Şaban Ç. yaralandı. Yaralılar 112 acil sağlık ekipleri tarafından Boyabat 75 Yıl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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