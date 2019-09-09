Sinop’ta trafik kazası: 2 yaralı Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Pervane yokuşunda meydana geldi. Seyir halinde olan elektrikli bisiklete plakası alınmayan bir araç arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisiklette bulunan Güler Korkmaz ve Sabri Korkmaz yaralandı. Yaralılar 112 Sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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