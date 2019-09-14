Sinop’ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ayancık-Sinop istikametindeki 57 KK 371 plakalı araç sürücüsü Yalçın Özdaban, Dibekli köyü mevkisinde odun yüklü bir traktöre arkadan çarptı.

Kazada Arif Can Ergüden, Semih Yıldırım ve Cemal saha yaralanırken, Yalçın Özdaban hayatını kaybetti. Kazanın ardından AFAD ekipleri, sıkışan Yalçın Özdaban’ın cansız bedenini araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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