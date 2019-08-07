Sinop’ta korkutan bir ev ve samanlık yangını Sinop’un Boyabat ilçesinde, bir ev ve samanlık alev alev tutuştu yandı

İlçeye bağlı Yenimehmetli köyünde Halil Odabaşı’na ait samanlıkta bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, samanlığın yanındaki eve de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Boyabat Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın sonrası ev ve samanlıkta büyük çapta hasar oluştu. Odabaşı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının çıkış nedenini bilmediklerini belirterek, "Evde otururken dumanları görünce avluya indim. Samanlıktaki samanların alev aldığını görünce itfaiyeyi aradım." diye konuştu.

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