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Sinop’ta komandolar kan bağışı yaptı!

Sinop İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan komandolar, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü kapsamında kan bağışında bulundu.

11 Haziran 2019 Salı 15:50
Sinop’ta komandolar kan bağışı yaptı!

Sinop İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevli komandolar, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü kapsamında kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay Sinop Şubesi tarafından İl Jandarma Komutanlığı binasında oluşturulan stantta, komandolar kan bağışı yaptı.

Komandolar, vatandaşlara da kan bağışında bulunmalarını tavsiye etti.

İl Jandarma Komutanı Albay Halil Altınbaş da komandolarla kan bağışında bulunarak, onlarla bir süre sohbet etti.

Altınbaş, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü olduğunu anımsattı.

Komandolara kan bağışından dolayı teşekkür eden Altınbaş, bu tür etkinliklerde yer almaya devam edeceklerini kaydetti.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 15:50
  1. Sinop
  2. Türk Kızılay Sinop Şubesi
  3. Türk Kızılay
  4. Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü
  5. kan bağışı

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