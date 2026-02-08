  • İSTANBUL
Sinop'ta heyelan
Yerel

Sinop'ta heyelan

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Sinop'ta heyelan

Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Hacı köyünde heyelan meydana geldi. Olayın yaşandığı noktada yol ulaşıma kapandı.

Türkeli ilçesine bağlı Hacı köyünde, Örey Mahallesi ile Köseretaşı Mahallesi'ni birbirine bağlayan yol, meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Heyelan sonucu yol üzerinde çok sayıda derin yarık oluşurken, bazı bölümlerde ise yolun bir kısmının tamamen koptuğu görüldü.

Güvenlik gerekçesiyle güzergâh trafiğe kapatılırken, bölgede gerekli inceleme ve onarım çalışmalarının başlatılması bekleniyor.

Yetkililer, vatandaşları alternatif güzergâhları kullanmaları konusunda uyardı.

