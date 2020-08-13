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Aktüel

Sinop'ta festival ve benzeri eğlence faaliyetleri yasaklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-13 13:49:34 -
Sinop'ta festival ve benzeri eğlence faaliyetleri yasaklandı

SİNOP (AA) - Sinop'ta zorunluluk taşımayan festival ve benzeri eğlence faaliyetlerinin yapılmasına, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yasak getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Erol Karaömeroğlu başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için yeni tedbirler alındığı vurgulandı.

Açıklamada, alınan kararların vatandaşları salgından korumaya yönelik adımlar olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda ilimiz genelinde zorunluluk taşımayan her türlü eğlence içerikli festival ve benzeri faaliyetlerin yapılmasına izin verilmeyecektir. Kurulun aldığı karara uyulmaması halinde kişi ve kuruluşlara her defasında ayrı ayrı idari para cezası uygulanacaktır."


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