SON DAKİKA
Sağlık Sinop’ta düzenlenen operasyonda o gizli depodan çıkanlar kan dondurdu!
Sağlık

Sinop’ta düzenlenen operasyonda o gizli depodan çıkanlar kan dondurdu!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Sinop’ta düzenlenen operasyonda o gizli depodan çıkanlar kan dondurdu!

Sinop’ta halkın sağlığıyla oynayan fırsatçılara karşı düzenlenen dev operasyon, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelenin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Sinop’ta sahte alkol üretimi ve satışına yönelik düzenlenen operasyonda, insan sağlığını tehdit eden çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi. Operasyonda 40 litre etil alkol ile 40 litre sahte alkollü içecek, ayrıca 39 şişe sahte ve kaçak alkollü içecek bulundu.

 

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde gerçekleştirilen operasyonda, sahte alkol yapımında kullanıldığı değerlendirilen 101 adet materyal ve malzemeye de el konuldu. Ele geçirilen ürünlerin piyasaya sürülmeden önce yakalanması olası can kayıplarının önüne geçti.

 

Operasyon kapsamında yakalanan bir şüpheli hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı bildirildi. Emniyet yetkilileri, sahte ve kaçak alkolle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

