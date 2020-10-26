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Aktüel Sinop’ta drift yapan iki sürücüye 18 bin 641 lira ceza kesildi
Aktüel

Sinop’ta drift yapan iki sürücüye 18 bin 641 lira ceza kesildi

Yeniakit Publisher
2020-10-26 13:49:15 -
Sinop’ta drift yapan iki sürücüye 18 bin 641 lira ceza kesildi

SİNOP (AA) - Sinop’ta kent merkezinde drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren iki sürücüye 18 bin 641 lira para cezası uygulandı.

Bülent Ecevit Caddesi üzerinde, otopark olarak kullanılan alanda gece saatlerinde bir sürücünün drift yaptığını gören vatandaşlar, polise ihbarda bulundu.

Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan sürücüye 6 bin 141 lira para cezası verilerek ehliyetine iki ay süreyle el konuldu.

- Bekçiler tarafından yakalandı

Osmaniye Mahallesi Hastane mevkisinde devriye görevi yapan bekçiler de yolda bir sürücünün drift yaptığını gördü.

Bekçiler tarafından durdurulan, alkollü ve ehliyetsiz olduğu anlaşılan sürücüye 12 bin 500 lira para cezası uygulandı.

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