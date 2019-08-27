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Sinop’ta domates salçası mesaisi başladı

Sinop’ta vatandaşlar kış aylarında kullanmak için domates salçası hazırlıyor.

27 Ağustos 2019 Salı 11:41
Sinop’ta domates salçası mesaisi başladı

Sinop’ta vatandaşlar kış aylarında kullanmak için domates salçası hazırlıyor.


Yöresel lezzetleri ve geleneksel yemekleri kış aylarında da mutfaklarından eksik etmek istemeyen kadınlar, sebzelerin yoğun olarak yetiştiği yaz aylarında topladıkları domatesleri çeşitli işlemlerden geçirip salçaya dönüştürüyor. Sinop’ta bir araya gelen kadınlar, imece usulüyle yazın bahçelerde doğal yöntemlerle yetiştirdikleri sebze ve meyveleri kışın tüketebilmek için yoğun şekilde çalışıyor. İsmail Göksu, "Domatesi alıyoruz, yıkıyoruz, çürüklerini kötü olanları ayırıyoruz. Doğradıktan sonra ise rondoda çekiyoruz. Çekilen domatesleri tencereye koyup ocağımızda kaynatıyoruz. Kaynayarak kıvama gelince tuzunu da ilave ediyoruz. Daha önceden hazırladığımız kavanozlarımızı, kapaklarımızı kaynattığımız sıcak domates soslarını kavanozlara koyup kapakları da kapattıktan sonra ters çeviriyoruz. Ters çevirdiğimizde vakum olayı gerçekleşiyor. Bu sayede hava almamasını sağlıyor. Uzun süre dayanıyor. İçinden vakumu kaçan ya da hatalı olanlar varsa onları da saklamıyoruz. Sonuç olarak yemeklik salça, yemeklik sos, makarnalık sos, kahvaltılık sos ve menemen için birebir” dedi.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 11:41
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