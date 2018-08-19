Sinop'ta denize giren 12 yaşındaki çocuk kayboldu

Sinop'ta serinlemek için denize giren çocuk akıntıya kapılarak kayboldu. Alınan bilgiye göre, ailesiyle Gerze Bedre mevkisine gelen Efe Yasin Taş (12), ablasıyla denize girdi.

Bir süre sonra ablasıyla boğulma tehlikesi geçiren Taş, akıntıya kapılarak kayboldu. Taş'ın ablası ise çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Deniz Polisi ekipleri, denizde kaybolan Taş'ı bulmak için çalışma başlattı.

Taş'ın bulunması için yaklaşık 5 saatlik çalışma yürüten ekipler, havanın kararması üzerine çalışmalara ara verdi.