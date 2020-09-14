  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Sinop'ta çeltik hasadına başlandı
Ekonomi

Sinop'ta çeltik hasadına başlandı

Boyabat ilçesinde 33 köyde hasadına başlanılan çeltikte 20 bin ton ürün elde edilmesi bekleniyor

Yeniakit Publisher
2020-09-14 11:08:54 -
Sinop'ta çeltik hasadına başlandı

SİNOP (AA) -Türkiye'nin önemli çeltik ekim alanlarından Sinop'un Boyabat ilçesinde yeni sezon hasadına başlandı.

İlçede toplam 24 bin dekar alanda ekimi yapılan ve üreticiler tarafından "beyaz altın" olarak adlandırılan çeltikte, bu yıl 20 bin ton ürün hasat edilmesi bekleniyor.

Boyabat Ziraat Odası Başkanı Cemil Elmacı, AA muhabirine, çeltik üreticilerinin bu yıl hem rekolte hem de fiyat bakımından beklentilerinin yüksek olduğunu söyledi.

Hasadın verimli başladığını vurgulayan Elmacı, "İyi bir fiyatla tüm üreticilerimizin yüzü gülecektir." dedi.

Elmacı, hasada başlayan üreticilere hayırlı bir sezon dileyerek, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından çeltik alımı yapılması konunda girişimlerinin devam ettiğini kaydetti.

Çeltik üreticisi Ünal Şeneloğlu da verimli bir hasat dönemi geçirmeyi arzu ettiklerini ifade etti.

Çeltiğin kilogramının 3,60 lira civarında olmasını beklediklerini aktaran Şeneloğlu, "Çeltiğin fiyatı uygun, ancak girdi fiyatlarındaki artış daha fazla. Boyabat'ta iki tüccar var, onlar da Boyabat'ta üretilen çeltiklerin tamamını alma güçleri olmadığından, ilçe dışındaki tüccarlara vermek durumunda kalıyoruz. İnşallah ürünümüzü değerince satarız." diye konuştu.

Üreticilerden Fırat Battaloğlu da hava şartlarından ötürü sulama konusunda sıkıntılar yaşadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Her şeye rağmen sezon iyi geçecek gibi gözüküyor. Şu an hasadımızı yapmaya başladık. Rekolte gayet iyi gözüküyor. Ancak randıman konusunda biraz sıkıntı var. Onun da nedeni hava şartları. Çünkü kuraklık maalesef randımanda düşüşe neden oldu. Sezonumuz hayırlı olsun."


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Padişah torunları dehşeti yaşadı! Bıçak çekip cama dayandı
Yerel

Padişah torunları dehşeti yaşadı! Bıçak çekip cama dayandı

2'nci Abülhamid devrinde Sara Sultan tarafından yapılan yalıda ikamet eden abla-kardeşe komşuları bıçak çekti. Korkuya kapılan yalı sakinler..
İlginç metod: Ellerinizi 36 kez bu şekilde birbirine vurursanız...
Yaşam

İlginç metod: Ellerinizi 36 kez bu şekilde birbirine vurursanız...

Sosyal medyada paylaşılan bir videodaki, vücudu harekete geçirdiği iddia edilen yöntem izleyenlerin dikkatini çekti.

Milletvekilini gören İYİ Partililer yangın çıkardı
Siyaset

Milletvekilini gören İYİ Partililer yangın çıkardı

İYİ Parti’ye geçen Erhan Usta, memleketi Samsun’a hareket etti. İlin girişinde Usta’yı karşılayan İYİ Partililer, meşale yakarak otluk aland..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı