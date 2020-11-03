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Aktüel Sinop'ta 48 kişi karantina yurtlarına yerleştirildi
Aktüel

Sinop'ta 48 kişi karantina yurtlarına yerleştirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-03 15:04:51 -
Sinop'ta 48 kişi karantina yurtlarına yerleştirildi

SİNOP (AA) - Sinop'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 48 kişi Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirildi.

Kentte, Kovid-19 vakalarındaki artışın önlenmesi ve halk sağlığının korunmasına yönelik denetimler devam ediyor.

Ekiplerce yapılan denetimlerde, karantina kurallarını ihlal ederek evden çıktıkları tespit edilen kişiler ile bir futbol kulübünün sporcularının da aralarında bulunduğu 48 kişi, KYK yurtlarına yerleştirildi.

Söz konusu kişilerden bazılarının test sonuçlarının pozitif çıktığı, bir kısmının ise pozitif vakalarla temaslı olmaları nedeniyle karantinada tutuldukları belirtildi.


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