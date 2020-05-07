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Aktüel

Sinop'ta 2 köyde karantina sona erdi

Yeniakit Publisher
2020-05-07 15:10:33 -
Sinop'ta 2 köyde karantina sona erdi

SİNOP (AA) - Sinop'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 köyde uygulanan karantina kaldırıldı.

Boyabat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe genelinde Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bazı köylerde karantina uygulaması başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, uygulama süresince sağlık ekiplerince kontrollerin yapıldığı Binerli ve Pehlivanlar köylerinde yine hıfzıssıhha kurullarınca alınan kararla karantina uygulamalarının kaldırıldığı aktarıldı.

Alınan kararla ilçede karantina uygulaması yapılan köy kalmadığı ifade edildi.


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