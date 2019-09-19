Sinop'ta 11 günlük acı bekleyiş yerini sevince bıraktı Sinop'ta 11 gün önce işine gitmek için evinden ayrıldıktan sonra bir daha dönmeyen genç, bulunarak ailesine teslim edildi.

Sinop'ta, 11 gündür kendisinden haber alınamayan kişi bulundu. Kentteki havalimanında çalışan ve 11 gün önce işe gitmek için evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Mehmet Bakabala'ya (28), güvenlik güçlerince yürütülen çalışma sonucu ulaşıldı. Kent merkezinde emniyet ekiplerince bulunan Bakabala, sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.