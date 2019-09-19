Sinop'ta 11 günlük acı bekleyiş yerini sevince bıraktı
Sinop'ta 11 gün önce işine gitmek için evinden ayrıldıktan sonra bir daha dönmeyen genç, bulunarak ailesine teslim edildi.19 Eylül 2019 Perşembe 13:41
Sinop'ta, 11 gündür kendisinden haber alınamayan kişi bulundu.
Kentteki havalimanında çalışan ve 11 gün önce işe gitmek için evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Mehmet Bakabala'ya (28), güvenlik güçlerince yürütülen çalışma sonucu ulaşıldı.
Kent merkezinde emniyet ekiplerince bulunan Bakabala, sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.
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