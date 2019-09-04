0553 313 94 23

Sinop’ta 10. Tarım ve İnsan fotoğraf sergisi

Tarım ve Orman Bakanlığınca onuncusu düzenlenen “Tarım ve İnsan” konulu fotoğraf sergisi açıldı.

04 Eylül 2019 Çarşamba 12:30
Sinop’ta 10. Tarım ve İnsan fotoğraf sergisi

Tarım ve Orman Bakanlığınca onuncusu düzenlenen “Tarım ve İnsan” konulu fotoğraf sergisi açıldı.


Tarımın insanla olan bağının gelişmesine katkıda bulunmak, doğa ve insan ilişkilerine estetik ve öznel bir bakış açısı oluşturmak amacıyla bakanlık tarafından her yıl düzenlenen fotoğraf yarışmasında dereceye giren fotoğraflar, 81 ilde olduğu gibi Sinop’ta da açıldı. Aşıklar Caddesi yürüyüş yolu üzerinde sabah açılan sergi, 16.00’da halkın seyrine sunulacak.


Sergi açılışında konuşma yapan Tarım ve Orman İl Müdürü Vekili Ahmet Tam, “Bu yıl onuncusu düzenlenen Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışması’nda dereceye giren eserler ülkemizin 81 ilinde sergileniyor. Teması ’buzağı’ olarak belirlenen 10. Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışması; genel, üretici, öğrenci, Bakanlık ile banka çalışanları ve aile çiftçiliği olmak üzere 6 kategoride düzenlenmiştir. Genel kategori birincisine 10 bin, ikincisine 8 bin, üçüncüsüne 6 bin Türk Lirası ödülle birlikte her kategori birincisine ayrıca para ödülü verilecek” dedi.


Ahmet Tam, bir sonraki yıl yapılacak serginin konusunun ‘su’ olduğunu belirterek, “Bir sonraki yarışmaya katılmak isteyen tüm fotoğraf severlerin 30 Eylül 2019 tarihine kadar internet üzerinden başvuru yapmaları gereklidir” diye konuştu.


Sergi açılışına İl Müftüsü Ali Hayri Çelik de katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 12:30
  1. fotoğraf
  2. sergi
  3. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Büyükşehir’den uyarı: “İlaçlama aracı mahallenize geldiğinde kapı ve pencereleri açmayın”
    1. Büyükşehir’den uyarı: “İlaçlama aracı..
    2. Trafik kazaları yüzde 98 insan kaynaklı
    3. Ağrı’da evde bakım hizmeti başladı
    4. Gencer: "Atatürk sağlığından çok..
    5. Güney Kıbrıs'ın KKTC'ye sunduğu teklif..
    6. Vali Akın başkanlığında halk günü..
    7. GÜNCELLEME - Erzurum'daki kazada..
    8. İskoçya mahkemesi: "Johnson’un..
    9. Aç kalan çakallar sürülere saldırıyor
    10. Antik kentten götürülen eserler duvar..
    11. Diyabetli çocuklar yüzerek şekeri..
    12. Türkiye’nin yerli ve milli dijital..
    13. "Keşmir dünyanın en büyük açık hava..
    14. Piyasalarda gün ortası
    15. Av köpeği karşılığında transfer oldu
    16. Halk Bankası alımları 2019 banka gişe..
    17. Boğaçay ve Konyaaltı Sahili’nin..
    18. Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölge Baş..
    19. Milli karateciler sezonun ikinci..
    20. Biga’daki okullar yeni döneme..
    21. Cübbeli'nin karşısında küçük dilini..
    22. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    23. Rezil görüntü! 2.5 yaşındaki çocuğa..
    24. Bu araçların üzerinden 450 kamyonluk..
    25. Dursunbey’de Mehmet Erdem ve Aydilge..
    26. Gönül Bağı Bağcılar hareketine üye..
    27. Irak: "BM’ye başvuracağız"
    28. Büyükşehir Beledediyesi’nden üretici..
    29. "İran'da her yıl 10-20 milyar dolar..
    30. Galatasaray'da Kasımpaşa maçı..
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti

    Günün Karikatürü

    04 Eylül 2019
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!