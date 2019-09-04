Sinop’ta 10. Tarım ve İnsan fotoğraf sergisi

Tarım ve Orman Bakanlığınca onuncusu düzenlenen “Tarım ve İnsan” konulu fotoğraf sergisi açıldı.

Tarımın insanla olan bağının gelişmesine katkıda bulunmak, doğa ve insan ilişkilerine estetik ve öznel bir bakış açısı oluşturmak amacıyla bakanlık tarafından her yıl düzenlenen fotoğraf yarışmasında dereceye giren fotoğraflar, 81 ilde olduğu gibi Sinop’ta da açıldı. Aşıklar Caddesi yürüyüş yolu üzerinde sabah açılan sergi, 16.00’da halkın seyrine sunulacak.

Sergi açılışında konuşma yapan Tarım ve Orman İl Müdürü Vekili Ahmet Tam, “Bu yıl onuncusu düzenlenen Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışması’nda dereceye giren eserler ülkemizin 81 ilinde sergileniyor. Teması ’buzağı’ olarak belirlenen 10. Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışması; genel, üretici, öğrenci, Bakanlık ile banka çalışanları ve aile çiftçiliği olmak üzere 6 kategoride düzenlenmiştir. Genel kategori birincisine 10 bin, ikincisine 8 bin, üçüncüsüne 6 bin Türk Lirası ödülle birlikte her kategori birincisine ayrıca para ödülü verilecek” dedi.

Ahmet Tam, bir sonraki yıl yapılacak serginin konusunun ‘su’ olduğunu belirterek, “Bir sonraki yarışmaya katılmak isteyen tüm fotoğraf severlerin 30 Eylül 2019 tarihine kadar internet üzerinden başvuru yapmaları gereklidir” diye konuştu.

Sergi açılışına İl Müftüsü Ali Hayri Çelik de katıldı.