Sinop’a yatırımcı çekmek için iş birliği

Karadeniz Bölgesi’nde yer alan ve Avrupa Birliği üyesi olan ülkelerden Sinop’a yatırımcı çekmek üzere Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), Sinop Ticaret ve Sanayi Odası ve Türk Hava Yolları Sinop Müdürlüğü ortak çalışma kararı aldı.

Sinop Ticaret ve Sanayi Odasında bir araya gelen Başkan Salim Akbaş, KUZKA Sinop Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Berkol Alevli ve THY Sinop Müdürü Ramazan Bingül, Karadeniz Bölgesi’nde yer alan ve Avrupa Birliği üyesi ticaret ve sanayi odalarının temsilcileri ile Sinop’ta ticaret, üretim ve turizm alanlarında işbirliği çalışmalarını ele aldı.

Görüşmede Karadeniz Bölgesi’ndeki yabancı ülke ticaret ve sanayi odalarının öne çıkan faaliyetleri ile Sinop TSO’nun ve Sinop ekonomik özellikleriyle uyumlu çalışmaları incelenerek, iş birliği yapmak üzere oluşturulan ticaret ve sanayi odalarını içeren kısa liste ajansın Sinop YDO tarafından Sinop TSO ve THY Sinop Müdürlüğünün bilgisine sunuldu.

KUZKA Planlama Bölümü Başkanı Serkan Doğru yaptığı açıklamada, “Sinop’a yönelik yatırımcı ilgisini çekmek amacıyla gerçekleştireceğimiz araştırma sonunda işbirliği yapılabilecek yabancı ticaret sanayi odalarının belirleyip, ziyaret programı ile birlikte iş birliği çalışmalarının temmuz ve ağustos aylarında somut hale getirilmesini hedefliyoruz. 2019 yılı içerisinde KUZKA, Sinop TSO ve THY Sinop Müdürlüğü ile yaptığımız işbirliğinde, gerçekleştirilecek faaliyetler ile Karadeniz Bölgesi’nde ticaretin geliştirilmesi amaçlıyoruz” dedi.