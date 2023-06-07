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Ekonomi Sinop'a nükleer santral kurmak için geliyorlar! O ülkeden dev yatırım
Ekonomi

Sinop'a nükleer santral kurmak için geliyorlar! O ülkeden dev yatırım

Yeniakit Publisher
2023-06-07 09:18:00 -
Sinop'a nükleer santral kurmak için geliyorlar! O ülkeden dev yatırım

Türkiye'nin ikinci nükleer santrali Sinop'ta kurulacak. Söz konusu yatırımı görüşmek için Güney Koreliler Türkiye'ye geliyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın destekleriyle Ankara Sanayi Odası ve Nükleer Sanayi Derneği (NSD) tarafından düzenlenen 5. Nükleer Santraller Fuarı ve 9. Nükleer Santraller Zirvesi (NPPES), 21-22 Haziran tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecek organizasyonlara Güney Koreliler damga vuracak.

Türkiye, Afrika ve Ortadoğu’nun en kapsamlı nükleer etkinliği olan NPPES’te, yeni teknolojiler tanıtılacak ve iş fırsatları konuşulacak. ASOBaşkanı Seyit Ardıç, “Akkuyu NGS’de devam eden inşaat süreçleri Zirve’nin önemli başlıklarından birini oluşturacak. Akkuyu NGS’de Türk firmalarını bekleyen iş olanaklarıyla ilgili güncel bilgiler de NPPES’te paylaşılacak” dedi. NSD Başkanı Alikaan Çiftçi ise, “Bu yıl Kore Nükleer Derneği de Koreli nükleer tedarikçilerden oluşan geniş bir katılım olacak ve yeni yatırımlar konusunda yerli firmalarımızla görüşmeler gerçekleştirecekler” dedi.

Hatırlayacağınız üzere Güney Koreli Korea Electric Power Corp. (KEPCO) Türkiye'de inşa edilecek yeni nükleer tesis için görüşmelere 2022 yılında başlamıştı. İlk kez Dünya Gazetesi’nin duyurduğu haberde KEPCO Yönetim Kurulu Başkanı Cheong Seung-il, Enerji Bakanı Fatih Dönmez ile bir araya gelmişti. 31 Ocak'ta duyurduğumuz haberde Koreli yönetici, ülkenin kuzey kesiminde dört reaktörün inşasına ilişkin öneriyi sunmuştu.

Kaynak: Dünya Gazetesi

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