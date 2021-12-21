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Yerel Sinop'a mevsimin ilk karı düştü
Yerel

Sinop'a mevsimin ilk karı düştü

Sinop kent merkezine mevsimin ilk karı yağarken, 6 ilçede eğitime bir gün ara verildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-21 23:59:00 -
Sinop'a mevsimin ilk karı düştü

Yurdu etkisi altına alan soğuk hava Sinop'ta da kendini gösterirken, kent merkezine mevsimin ilk karı düştü. Havanın kararması ile başlayan kar ortaya doyumsuz görüntüler çıkarırken, bazı ilçelerde eğitime bir gün ara verildi.

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, "Ayancık, Dikmen, Erfelek, Gerze, Sinop Merkez, Türkeli ilçelerinde eğitim öğretime kar yağışı nedeniyle 1 gün ara verilmiştir” denildi.

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