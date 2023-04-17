Sinop ve Kastamonu kısa sürede ayağa kalktı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca deprem, sel, yangın gibi doğal afetlerden zarar gören illerde hayatı normale çevirmek adına yeni konutlar ile iş yerleri en kısa sürede yapılıp teslim ediliyor.

Konutlar teslim edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla bakanlığın koordinesinde yapılan afet çalışmalarıyla 2020 ve 2022 döneminde önemli çalışmalara imza atıldı. Çalışmalar kapsamında ülke çapında yaşanan afetlerin etkilerini gidermek amacıyla Antalya, Muğla, İzmir, Kastamonu, Sinop, Rize, Artvin, Giresun, Elazığ ve Malatya’da ihtiyaç duyulan konut, ticari yapı ve sosyal donatılar hızla inşa edilerek vatandaşlara teslimleri gerçekleştirildi.

Çalışmalar sürüyor

24 Ocak 2020’de meydana gelen 6.8’lik depremin üzerinden geçen yaklaşık 3 yıllık süreçte Elazığ ve Malatya’da toplam 33 bin 821 adet konutun inşası tamamlandı. İzmir’de 5 bin 61 konut ve ticari bağımsız birimin inşasına hız verildi. Şehirde 4 bin 604 adet konutun yapımı tamamlandı. 2021 yılı yaz aylarında Antalya ve Muğla yangınları sonrasında toplam bin 450 konut ve 730 ahır inşa edildi. Kastamonu’da sel afetinin ardından toplamda 934 konut, 127 dükkân, 1 millet bahçesi ve 40 köy evi yapıldı. Sinop’un Ayancık ilçesinde ise 79 konut, 56 dükkân ve 2 sanayi sitesi tamamlandı. 23 Kasım 2022 tarihinde meydana gelen Düzce Depremi sonrası 213 adet birimin üretilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Sel felâketi yaşayan Giresun’da 730 konutun inşası bitirildi. Rize’de ise 400 konutun inşaat çalışmaları etaplar dâhilinde tamamlanıyor.

11 Ağustos 2021’de Kastamonu ve Sinop’ta meydana gelen şiddetli yağışlarla tarihin en büyük sel felâketlerinden birisi yaşanmıştı. Felâketlerin ardından devreye girilmiş ve yeniden ihya ve inşa faaliyetleri başlatılmıştı. Bu faaliyetlerden akıllardan kalanlar şöyle:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kastamonu’nun Bozkurt İlçesi’nde yaşanan sel felâketiyle onlarca binanın zarar gördüğü bölgelerde yaralar sarıldı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle yaşanan sel felaketinin ardından yıkım işlemleri ve yeni binaların yapımı kısa sürede tamamlandı.

Sanayi siteleri kuruldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı birimlerce yürütülen temizlik çalışmalarının ardından kenti yeniden imar etmek için atılan adımlar zorlu iklim şartlarına rağmen aralıksız sürdürüldü. TOKİ tarafından 5 etapta hızla yürütülen çalışmalar sonucu bölgede yatay ve yöresel mimariye uygun olarak yapılan konutlar inşa edildi.

Kastamonu’da sel afetinin ardından toplamda 934 konut, 127 dükkân, 1 millet bahçesi ve 40 köy evi yapıldı. Bozkurt ilçesinde 248’i 2+1, 401’i 3+1 olmak üzere toplamda 649 konut inşa edildi. İlçe 52 iş yeri bulunan sanayi sitesi, 123 dükkân, meydan, pazar yeri ve Millet Kıraathanesi’yle yeniden ayağa kaldırıldı. Bakanlık tarafından başlatılan çalışmalarla Bozkurt ve Abana’da toplam 92 dükkânlı 2 sanayi sitesi kazandırıldı.

Bakanlık tarafından 1 yılda TOKİ, İLBANK, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’yle sağlam ve güvenli bir ilçe kuruldu.

Sel felâketinden etkilenen Sinop’un Ayancık ilçesinde sağlam, güvenli konutlar ve sanayi sitesi kuruldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, tarafından Sinop’un Ayancık ilçesinde selden sonra 47 tanesi 2+1, 32 tanesi 3+1 olan toplam 79 konut yapıldı. Konutların yüzde 90’ı tamamlanarak en kısa sürede teslim edilecek duruma geldi. Tamamlanan konutlar yerel mimariye uygun ve çevre dostu olarak tasarlandı.

Hasarlı binalar onarıldı

Sinop’un Ayancık ilçesinde sel felâketinin ardından birçok iş yerinin bulunduğu küçük sanayi sitesi hasar görmüştü. Bakanlıkça ilçede iş yerlerinin yeniden inşası için başlatılan çalışmalar kapsamında 2 adet yeni sanayi sitesi inşa edildi. Hasar gören iş yerleri onarılırken bölgede toplam 56 yeni dükkân yapıldı.

Yapı stoku güçleniyor

Kastamonu ve Sinop’ta Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan ‘İlk Evim İlk İş Yerim İlk Evim Arsa’ projesiyle yapı stoku güçleniyor. Sosyal konut projesi kapsamında Sinop’ta 676 konut ve bin konut amaçlı alt yapılı arsa, Kastamonu’da bin 118 konut ve bin 750 konut amaçlı alt yapılı arsa ve 100 iş yeri vatandaşların hizmetine sunuldu.

Afet evleri sahipleriyle buluşuyor

Afet bölgelerinde yapılan yaklaşık 45 bin konut, iş yeri, köy evi, ahır ve tüm sosyal donatılarıyla vatandaşlara teslim edildi. Yapımı devam eden tüm afet konutları 2023’te teslim edilecek. Malatya’da, Elazığ’da, İzmir’de, Antalya’da, Muğla’da olduğu gibi Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği 11 ilimizde de bütün vatandaşlara kalıcı afet konutları 1 yıl içinde teslim edilmeye başlanacak.