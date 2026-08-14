Sinop sahilinde esrarengiz cisim! Roket veya füze parçası şüphesi

Sinop’un kuzey sahilinde denize giren bir vatandaşın fark ettiği esrarengiz cisim dikkatleri bölgeye çevirdi.

Denizde bulunduğu sırada su içerisinde sıra dışı bir cisim gören vatandaş, parçayı denizden çıkararak sahile getirdi. Şekli ve yapısıyla roket veya füze parçasını andıran cisim, çevrede bulunan vatandaşların da dikkatini çekti.

ROKET VEYA FÜZE PARÇASI MI?

Sahile çıkarılan cismin ne olduğu henüz kesinlik kazanmadı. İlk görüntüsü itibarıyla askeri bir ekipmanın veya mühimmatın parçasını andıran cismin gerçek niteliğinin teknik incelemenin ardından ortaya çıkması bekleniyor.

Cismin mühimmat özelliği taşıyıp taşımadığı konusunda şu aşamada kesin bir tespit bulunmuyor.

Yapılacak incelemede parçanın hangi amaçla üretildiği, herhangi bir roket, füze veya başka bir askeri sisteme ait olup olmadığı araştırılacak.

DENİZE NASIL ULAŞTIĞI DA MERAK KONUSU

Şüpheli cismin niteliğinin yanı sıra Karadeniz’e nasıl ulaştığı da araştırılması beklenen konular arasında bulunuyor.

Parçanın akıntılarla Sinop kıyılarına sürüklenip sürüklenmediği veya başka bir şekilde denize düşüp düşmediği yapılacak incelemeler sonucunda netleşebilecek.

AYANCIK'TA DA BENZERİ BULUNMUŞTU

Sinop kıyılarında daha önce de benzer bir olay yaşanmıştı.

Ayancık ilçesinde denizden benzer nitelikte bir mühimmat parçası çıkarılmıştı. Kent sahilinde yeniden askeri ekipmanı andıran bir cismin bulunması dikkat çekti.

Son bulunan parçanın önceki olayla herhangi bir bağlantısının bulunup bulunmadığına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

TEKNİK İNCELEME SONUCU BEKLENİYOR

Şüpheli cismin kesin olarak ne olduğunun uzmanlar tarafından yapılacak teknik incelemenin ardından belirlenmesi bekleniyor.

İnceleme sonucunda cismin askeri mühimmat olup olmadığı, hangi sisteme ait olabileceği ve herhangi bir tehlike oluşturup oluşturmadığı netlik kazanacak.