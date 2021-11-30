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Eğitim Sinop okullar tatil mi yarın? 1 Aralık Sinop okullar var mı?
Eğitim

Sinop okullar tatil mi yarın? 1 Aralık Sinop okullar var mı?

Sinop yarın okullar açık mı? Sinop’ta şiddetli fırtına sebebiyle okullar bir gün tatil edildi. Öğrenciler ise yarın okulların açık olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, Sinop’ta okullar ne zaman tatil? Sinop okullar kaç gün tatil?

Yeniakit Publisher
2021-11-30 15:58:00 -
Sinop okullar tatil mi yarın? 1 Aralık Sinop okullar var mı?

Şiddetli fırtına sebebiyle Sinop’ta eğitim öğretime bir gün ara verildi. Öğrenciler ise yarın okulların açık olup olmayacağını merak ediyor. Peki, Sinop yarın okullar var mı?

Sinop okullar tatil mi yarın? 1 Aralık Sinop okullar var mı?

Sinop Valiliği, fırtına nedeniyle kentte eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre, kentte yarın akşam saatlerine kadar olumsuz hava koşullarının etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Buna göre il genelindeki tüm resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumları, halk eğitim ve özel eğitim kurslarında eğitime bir gün ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli çalışanlarımıza da bugün idari izin verilmiştir."​​​

Sinop’ta fırtınanın bu gece şiddetini kaybetmesi bekleniyor. Bu sebeple henüz 1 Aralık’a ilişkin açıklama yapılmadı.

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