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Kadın - Aile Sinop mantısı nasıl yapılır? Cevizli mantı tarifi
Kadın - Aile

Sinop mantısı nasıl yapılır? Cevizli mantı tarifi

Cevizli Sinop mantısı nasıl yapılır? Sinop'un geleneksel lezzetlerinden cevizli mantıyı evlerinde hazırlamak isteyenler "Sinop mantısı nasıl yapılır?" sorusunu araştırıyor. Peki, Sinop mantısı için hangi malzemeler gerekli? Tam ölçülü Sinop mantısı tarifi

Yeniakit Publisher
2021-06-07 15:07:00 -
Sinop mantısı nasıl yapılır? Cevizli mantı tarifi

Sinop mantısı tarifi | Dillere destan bir mantı tarifi arıyorsanız mutlaka Sinop mantısı tarifini denemelisiniz.

Sinop mantısı tarifi

Malzemeler

Hamuru için:

  • 2 adet yumurta
  • 2 su bardağı su
  • Aldığı kadar un

İç harcı için:

  • 1 adet soğan
  • 400 gram kıyma
  • Karabiber
  • Tuz

Sosu için:

  • 2-3 diş sarımsak
  • 2 su bardağı yoğurt
  • 200 gram tereyağı
  • 2 su bardağı çekilmiş ceviz

Haşlamak için:

  • Su
  • Tuz
  • Zeytinyağı

Sinop mantısı nasıl yapılır?

Su ve yumurtayı bir yoğurma kabının içine alın. Unu azar azar ekleyerek hamuru yoğurun.

Yoğurduğunuz hamurun üzerini nemli bezle örtüp, yarım saat kadar dinlenmeye bırakın.

İç harcı için soğanı rendeleyip, kıyma ve baharatla karıştırın.

Hamuru iki bezeye ayırın.

Bir bezeyi unla açıp kareler kesin.

İç harçtan hamurla yerleştirip, mantıyı kapatın.

Diğer bezeyi de açıp aynı işlemi yapın.

Bir tencereye su, tuz ve zeytinyağı alıp kaynatın.

Kaynayan suyun içine mantıları atın.

Mantılar yumuşayınca sudan alın.

Bir kasede rende sarımsak ve yoğurdu çırpın.

Servis tabağına aldığınız mantıların üzerine yoğurt ve tereyağında kavurduğunuz cevizden serpin.

Afiyet olsun.

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