Sinop mantısı nasıl yapılır? Cevizli mantı tarifi
Cevizli Sinop mantısı nasıl yapılır? Sinop'un geleneksel lezzetlerinden cevizli mantıyı evlerinde hazırlamak isteyenler "Sinop mantısı nasıl yapılır?" sorusunu araştırıyor. Peki, Sinop mantısı için hangi malzemeler gerekli? Tam ölçülü Sinop mantısı tarifi
Sinop mantısı tarifi | Dillere destan bir mantı tarifi arıyorsanız mutlaka Sinop mantısı tarifini denemelisiniz.
Sinop mantısı tarifi
Malzemeler
Hamuru için:
- 2 adet yumurta
- 2 su bardağı su
- Aldığı kadar un
İç harcı için:
- 1 adet soğan
- 400 gram kıyma
- Karabiber
- Tuz
Sosu için:
- 2-3 diş sarımsak
- 2 su bardağı yoğurt
- 200 gram tereyağı
- 2 su bardağı çekilmiş ceviz
Haşlamak için:
- Su
- Tuz
- Zeytinyağı
Sinop mantısı nasıl yapılır?
Su ve yumurtayı bir yoğurma kabının içine alın. Unu azar azar ekleyerek hamuru yoğurun.
Yoğurduğunuz hamurun üzerini nemli bezle örtüp, yarım saat kadar dinlenmeye bırakın.
İç harcı için soğanı rendeleyip, kıyma ve baharatla karıştırın.
Hamuru iki bezeye ayırın.
Bir bezeyi unla açıp kareler kesin.
İç harçtan hamurla yerleştirip, mantıyı kapatın.
Diğer bezeyi de açıp aynı işlemi yapın.
Bir tencereye su, tuz ve zeytinyağı alıp kaynatın.
Kaynayan suyun içine mantıları atın.
Mantılar yumuşayınca sudan alın.
Bir kasede rende sarımsak ve yoğurdu çırpın.
Servis tabağına aldığınız mantıların üzerine yoğurt ve tereyağında kavurduğunuz cevizden serpin.
Afiyet olsun.