Sinop İl Turizm Eylem Planı uygulama süreci başladı

Sinop Valiliği koordinasyonunda ilgili tüm paydaşların katkılarıyla destinasyon yönetim yaklaşımı esas alınarak hazırlanan 31 eylemli Sinop İl Turizm Eylem Planı (2019-2022) yürürlüğe girdi.

Sahip olduğu potansiyel ile Türkiye Turizm Stratejisi 2023 hedeflerine turizmin çeşitlendirilmesi ve yeni destinasyonlar oluşturulması noktasında büyük katkılar sağlayabilecek Sinop’un turizm potansiyelinin ortaya çıkabilmesi için destinasyon yönetim yaklaşımıyla tasarlanan, 28 Mart 2019 tarihinde Sinop Valisi Köksal Şakalar başkanlığında gerçekleştirilen geniş katılımlı toplantı ile yerel paydaşlara sunulan eylem planı, ilgili kurum ve kuruluşlardan alınan geri bildirimlerle nihai şeklini aldı.

Eylem planı ile kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör arasındaki işbirliğinin iyi yönetişim ilkeleri çerçevesinde artırılması hedefleniyor.

Eylem planı ayrıca, kamu yatırımlarının eşgüdümünün sağlanması, turizm sektöründeki çalışmalara altlık sağlayacak araştırma ve raporların hazırlanması, turizm sektöründe çalışanların mesleki beceri kapasitelerinin artırılmasına yönelik eğitim programları ile farklı paydaş gruplarının turizm bilincinin artırılmasına yönelik faaliyetlerin yapılması, turizm unsurlarına ulaşım ve varış noktalarının alt yapı eksikliklerinin tespit edilerek uygun yöntemlerle müdahale edilmesi, tanıtım çalışmalarının tek elden planlanarak iletişim planları çerçevesinde etkinleştirilmesi, bölgeye yeni turizm yatırımlarının kazandırılması gibi farklı alanlardaki çalışmaların entegre olarak yapılmasını içeriyor.

Toplantıda konuşma yapan Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu, “Hedefimiz uygulamayı yakından takip edilerek hayata geçirilecek bir eylem planı gerçekleştirmek. Sinop İl Turizm Eylem Planı (2019-2022)” için kısa, orta ve uzun vadeli olmak üzere toplamda 31 adet eylem belirlendi. Bu 31 eylemden 15 tanesi ilk 1 yıl içinde yapılabilecek nitelikte kısa vadeli eylemlerden oluşmaktadır. Kısa vadeli eylemler içinde orta vadeli eylemlere altlık oluşturan eylemler de yer aldığından, eş zamanlı olarak orta vadeli 10 eylemin startı da verilmiş olacaktır” dedi.

Çobanoğlu, “Planlanan takvime uygun ilerleme kaydedersek 2 yıl sonunda belirtilen tüm hedeflerin yüzde 80’ine ulaşacağız” cümlelerini konuşmasına ekledi.

“Ulusal radyo ağlarında spot reklamlar ile dinleyiciler Türkiye’nin en mutlu kenti Sinop’a davet edilecek”

Turizm eylem planında destek olarak, ulusal ağlarda Sinop’un büyük çaplı reklamı yapılacağını dile getiren KUZKA Planlama Bölümü Başkanı Serkan Doğru yaptığı konuşmada, “Özellikle Ankara’da ana arterlerde ve merkezlerde kullanılacak açık hava reklamları (battı-çıktı ve köprü geçişleri, 10 kilit merkez), toplu taşıma araçlarında kullanılacak reklamlar (20 metro istasyonu) ile Başkentlilerde farkındalık oluşturulmaya çalışılacak. Yaz döneminde ayrıca sosyal medya üzerinden yürütülecek içerik paylaşımları ile farklı segmentlerden geniş kitlelere ulaşılması hedefleniyor. Ulusal radyo ağlarında yayınlanacak spot reklamlar ile dinleyiciler Türkiye’nin En Mutlu Kenti Sinop’a davet edilecek” şeklinde konuştu.

Ayrıca “Sinop’a gelen ziyaretçi ve turistleri de yaz boyunca sürprizler bekliyor” diyen Serkan Doğru, devamında; “İletişim kampanyasının yerel ayağında ise, Sinop’u ziyaret eden günübirlik ziyaretçi ve turistlere şehrin farklı turistik değerlerinin tanıtılmasına yönelik olarak farklı eylemler yer alıyor. Bu kapsamda, ’Türkiye’nin En Mutlu Kenti Sinop’ teması birçok mecrada vurgulanarak bu noktadaki farkındalığın artırılmasına çalışılacak. Açık hava reklamlarının etkin olarak kullanılacağı kampanyada, şehrin girişine kurulacak dev bir totem ile konuklara hoş geldiniz denilecek. Üst geçit ve toplu taşıma araçlarında farklı noktalara ilişkin mesajlar verilecek. Konaklama ve yeme-içme tesislerine tanıtıcı materyaller, kampanya logolu bayraklar ve görünürlüğün artırılmasına yönelik olarak dükkanlara kampanya logolu stickerlar dağıtılacak. Yaz boyunca farklı dönemlerde düzenlenecek sürpriz etkinlikler ile farklı hedef grupların farkındalığı artırılacak” ifadelerini kullandı.