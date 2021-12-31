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Yerel Sinop İl Tarım ve Orman Müdürü kim? Fatih Önlem kimdir?
Yerel

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürü kim? Fatih Önlem kimdir?

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararı ile Fatih Önlem atandı. Sinop İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem hangi görevlerde bulundu?

Yeniakit Publisher
2021-12-31 10:18:00 - 2021-12-31 10:18:41
Sinop İl Tarım ve Orman Müdürü kim? Fatih Önlem kimdir?

Atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre Sinop İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem oldu. 

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem hangi görevlerde bulundu?

Sinop İl Müdürü Osman Yaman'ın Ankara'ya Tarım ve Orman Bakanlığının emrine görevlendirilmesinin ardından, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Fatih Önlem, İl Müdürü olarak yeni görevine başladı. Sinop İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem yaptığı konuşmada; "İl Müdürü olarak devraldığım bu bayrağı, mesai arkadaşlarımız ile birlikte özverili ve karşılıklı güven ortamı içerisinde daha ileriye taşıyacağız. Sivil Toplum Örgütleriyle diyalog halinde ve onların desteği ile Kastamonu tarımını geliştirmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." dedi.

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