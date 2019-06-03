Sinop Gençlik Merkezinin duvarları çiçek açtı

Sinop Gençlik Merkezinin duvarları çiçeklerle süslendi.

Sinop Gençlik Merkezi tarafından hazırlanan “Mat Duvarlar Gençlerin Elinde Hayat Buluyor Projesi" kapsamında Sinop Gençlik Merkezi binasını çevreleyen boyasız, mat bahçe duvarları gönüllü gençler tarafından boyanarak ve duvarlara yerleştirilen plastik borular boyanarak içine sarmaşık ve mevsim çiçekleri dikildi ve binanın solgun duvarları renklendirildi.

Sinop Gençlik Merkezi Şube Müdürü Şükrü Özgenç yaptığı açıklamada, “Gençlik Merkezi bahçesinin solgun mat duvarlarımız ’2019 Gönüllük Yılı’nda gönüllü gençlerimizin elinde renklendi. Tüm faaliyetlerimize gönüllü olarak katılan gençlerimizin bahçe düzenleme faaliyetlerimize katkı sağladıkları için minnettarız. Emeği geçen tüm gönüllü gençlerimize teşekkür ederiz” dedi.