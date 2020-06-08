  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

Sinop Çekek Yeri düzenlemeye geçiyor

Sinop’ta uzun bir süredir yapılması planlanan “Çekek Yeri” ile ilgili kamuoyunu bilgilendiren Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, öncesinde gemi yapımı ve daha sonraları gemi onarımı olarak kullanılan yerin meydan yapılacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 13:22:28 -
Sinop Çekek Yeri düzenlemeye geçiyor

Sinop’ta uzun bir süredir yapılması planlanan “Çekek Yeri” ile ilgili kamuoyunu bilgilendiren Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, öncesinde gemi yapımı ve daha sonraları gemi onarımı olarak kullanılan yerin meydan yapılacağını duyurdu.


Kültür merkezi ile düzenlenecek meydanın sanatsal ve etkinlikler açısından bir bütünlük oluşturacağını ifade eden Ayhan, “Balıkçılarımızın kayıklarının bakım, tamir ve onarımını yapmaları amacıyla meydanın bir bölümünü onlara ayırdık. Geri kalan kısmını etkinlik alanına dönüştüreceğiz. Ayrıca meydanın bulunduğu sahil bandına kayık bağlama alanları, yürüyüş ve bisiklet yolu, oturma bankları, dinlenme alanları oluşturularak vatandaşlarımız için açık bir park halinde hizmete sunacağız. Festivaller, konserler ve diğer etkinlikler bu meydanda yapılacak. Sinop’a tarihi kale surlarının önünde yeni bir meydan hazırlıyoruz. Yaz sezonuna yetiştirmeye çalışacağız" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı