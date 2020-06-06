Sinop Belediyesinden sahillere ilaçlama
Sinop Belediyesi tarafından Kumkapı mevkiinde haşere ve sineklerin oluşmaması için ilaçlama çalışmaları yapıldı.
Sinop Belediyesi tarafından Kumkapı mevkiinde haşere ve sineklerin oluşmaması için ilaçlama çalışmaları yapıldı.
Konu ile ilgili Sinop Belediyesinden yapılan açıklamada; “Temizlik İşleri ve Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimizce Kumkapı mevkiinde fare, haşere, ve sineklerin oluşumunu engellemek amacıyla ilaçlama çalışması gerçekleştirildi. İlaçlama çalışmalarımız sürüyor” ifadelerine yer verildi.