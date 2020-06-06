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Yerel

Sinop Belediyesinden sahillere ilaçlama

Sinop Belediyesi tarafından Kumkapı mevkiinde haşere ve sineklerin oluşmaması için ilaçlama çalışmaları yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 17:21:03 -
Sinop Belediyesinden sahillere ilaçlama

Sinop Belediyesi tarafından Kumkapı mevkiinde haşere ve sineklerin oluşmaması için ilaçlama çalışmaları yapıldı.


Konu ile ilgili Sinop Belediyesinden yapılan açıklamada; “Temizlik İşleri ve Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimizce Kumkapı mevkiinde fare, haşere, ve sineklerin oluşumunu engellemek amacıyla ilaçlama çalışması gerçekleştirildi. İlaçlama çalışmalarımız sürüyor” ifadelerine yer verildi.

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