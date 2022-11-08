Sınırlar kalkıyor! Twitter'da bir dönemin daha sonu

Twitter sahibi ve CEO’su Elon Musk, şirketin başına geldiğinden beri yaptığı değişikliklerle gündemde. Yakın zamanda karakter sınırını kaldırmayı hedefliyen İş insanı Elon Musk şirketi satın aldığı andan itibaren yaptığı değişiklikler ile gündemde yer alıyor.

Musk, sosyal medya hesabından karakter sınırı ile ilgili paylaşım yaparak detaylar hakkında açıklama yapmadı fakat ekran görüntüsü paylaşımlarının son bulacağını söyledi.

Musk’ın Twitter’ı satın almadan önce bu özelliğin zaten test edildiği ortaya çıktı. Twitter’a gelecek yeni özellikleri çok önceden bildiren Jane Manchun Wong da yılın başında, Twitter’ın uzun mesaj göndermek için makaleler özelliği üzerinde çalıştığının kanıtlarını göstermişti.