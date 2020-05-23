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Sınırlandırmaya uymayan genç kaza yaptı

Aksaray’da 2 kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 18:58:17 -
Sınırlandırmaya uymayan genç kaza yaptı

Aksaray’da 2 kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Çiftlik Mahallesi 128. Cadde üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kargo teslimatından dönen kargo şirketine ait Süleyman U. (30) idaresindeki 68 BL 904 plakalı kamyonet, caddeye tali yoldan çıktığı iddia edilen Yasin K. (20) yönetimindeki 68 FK 314 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kaza sonrası kargo şirketine ait kamyonetin sürücüsü Süleyman U. yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinde kazayla ilgili inceleme yapan polis ekipleri 20 yaşındaki kamyonet sürücüsünün sokağa çıkma sınırlandırmasını ihlal ederek sokağa çıktığını tespit ederek cezai işlem uyguladı. Kamyonet sürücüsü Yasin K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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