Sınırı geçmeye çalıştılar! Azerbaycan duyurdu: 2 Ermeni sabotajcı gözaltına alındı
Azerbaycan'da, Zengilan istikametinde sınırı geçmeye çalışan 2 Ermeni sabotajcının gözaltına alındığı duyuruldu.
Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetlerinden yapılan açıklamada, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerine bağlı sabotaj grubunun, Zengilan istikametinde sınır ihlali girişiminin Azerbaycan sınır muhafızlarınca engellendiği belirtildi.
Ermeni sabotajcı gruptan 2 kişinin, Azerbaycan sınır muhafızlarınca gözaltına alındığı, grubun diğer üyelerinin ise kaçtığı kaydedildi.
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