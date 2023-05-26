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Dünya Sınırı geçmeye çalıştılar! Azerbaycan duyurdu: 2 Ermeni sabotajcı gözaltına alındı
Dünya

Sınırı geçmeye çalıştılar! Azerbaycan duyurdu: 2 Ermeni sabotajcı gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2023-05-26 20:46:00 -
Sınırı geçmeye çalıştılar! Azerbaycan duyurdu: 2 Ermeni sabotajcı gözaltına alındı

Azerbaycan'da, Zengilan istikametinde sınırı geçmeye çalışan 2 Ermeni sabotajcının gözaltına alındığı duyuruldu.

Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetlerinden yapılan açıklamada, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerine bağlı sabotaj grubunun, Zengilan istikametinde sınır ihlali girişiminin Azerbaycan sınır muhafızlarınca engellendiği belirtildi.

Ermeni sabotajcı gruptan 2 kişinin, Azerbaycan sınır muhafızlarınca gözaltına alındığı, grubun diğer üyelerinin ise kaçtığı kaydedildi.

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