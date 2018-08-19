Sınırda teröre dev darbe! Binlerce mermi ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamada, 34. Hudut Tugay Komutanlığı görevlilerince terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, 17 Ağustos'ta, Şemdinli ilçesi sınır hattı keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında, Irak'tan Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 2 kişi ve 2 yük hayvanının tespit edildiği aktarıldı.

Güvenlik güçlerini fark eden şüphelilerin, yük hayvanlarını bırakarak Irak topraklarına kaçtıkları kaydedilen açıklamada, 6 bin sigara ve 5 bin 150 tabanca mermisinin ele geçirildiği ifade edildi.