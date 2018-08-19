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Sınırda teröre dev darbe! Binlerce mermi ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin Irak sınırında, 5 bin 150 tabanca mermisi ile 6 bin sigara ele geçirildi.

19 Ağustos 2018 Pazar 13:05
Sınırda teröre dev darbe! Binlerce mermi ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamada, 34. Hudut Tugay Komutanlığı görevlilerince terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, 17 Ağustos'ta, Şemdinli ilçesi sınır hattı keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında, Irak'tan Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 2 kişi ve 2 yük hayvanının tespit edildiği aktarıldı.

Güvenlik güçlerini fark eden şüphelilerin, yük hayvanlarını bırakarak Irak topraklarına kaçtıkları kaydedilen açıklamada, 6 bin sigara ve 5 bin 150 tabanca mermisinin ele geçirildiği ifade edildi.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2018 Pazar 13:05
  1. 34. Hudut Tugay Komutanlığı
  2. Hakkari Valiliği
  3. Mermi

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