Sınırda hareketli anlar! Yola çıktılar
Sınırında bulunan askeri birliklere takviye amaçlı Hatay'a gönderilen komandolar ve askeri araçlar Kilis'e hareket etti.18 Aralık 2018 Salı 19:04
Çeşitli birliklerden Hatay'a gönderilen zırhlı araçlar ile komando birlikleri ve askeri araçlar, Hassa-Kilis kara yoluna doğru seyir haline geçti.
Komandolar ve askeri araçlardan oluşan konvoyun güvenlik önlemleri altında Kilis istikametine doğru ilerlediği görüldü.
Öte yandan, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından askeri birliklere takviye olarak gönderilen zırhlı personel taşıyıcısı (ZPT) da Hatay'a geldi.
ZPT ve askeri araçlardan oluşan konvoy, Suriye sınır hattına sevk edildi.
YORUM YAZ