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Aktüel Sınırda hareketli anlar! Hudut birlikleri anında devreye girdi
Aktüel

Sınırda hareketli anlar! Hudut birlikleri anında devreye girdi

Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa sınır hattından Türkiye'ye geçmeye çalışan PKK/YPG bağlantılı bir teröristin hudut birlikleri tarafından yakalandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-08 12:13:00 -
Sınırda hareketli anlar! Hudut birlikleri anında devreye girdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye’den gelerek Şanlıurfa hudut hattından Türkiye’ye geçmeye çalışan PKK/YPG bağlantılı bir teröristin yakalandığını bildirdi.

Hudut birliklerince yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

Suriye’den gelerek Şanlıurfa hudut hattından ülkemize geçmeye çalışan ve PKK/YPG terör örgütü ile bağlantılı olduğu tespit edilen 1 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.

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