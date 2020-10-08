Sınırda hareketli anlar! Hudut birlikleri anında devreye girdi
Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa sınır hattından Türkiye'ye geçmeye çalışan PKK/YPG bağlantılı bir teröristin hudut birlikleri tarafından yakalandığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye’den gelerek Şanlıurfa hudut hattından Türkiye’ye geçmeye çalışan PKK/YPG bağlantılı bir teröristin yakalandığını bildirdi.
Hudut birliklerince yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
“Suriye’den gelerek Şanlıurfa hudut hattından ülkemize geçmeye çalışan ve PKK/YPG terör örgütü ile bağlantılı olduğu tespit edilen 1 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.”