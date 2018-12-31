Sınırda askeri hareketlilik! Roketatarlar gönderildi
Hatay'dan yola çıkan roketatar ile malzeme taşıyan askeri araçlar, Gaziantep'e geldi.31 Aralık 2018 Pazartesi 18:59
Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla Hatay'dan gönderilen askeri araçlardan oluşan konvoy, Gaziantep’e ulaştı.
Hatay'dan yola çıkan çoklu roketatar ile malzeme taşıyan askeri araçlar, İslahiye ilçesinden geçiş yaptı.
Sınır birliklerine destek amaçlı sevk edilen araçlar, güvenlik önlemleri altında Şanlıurfa istikametine ilerledi.
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