Sınırda askeri araç devrildi! Yaralı askerler var Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinin Suriye sınırı yakınlarında devriye atan askeri araç devrildi. Meydana gelen kazada 2 asker yaraladı.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesine bağlı Eşme Mahallesi'nde Suriye sınırı bölgesinde devriye atan askeri araç şarampole devrildi. Kazada araç içerisinde bulunan 2 asker (er) hafif şekilde yaralandı. Yaralanan askerler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Oğuzeli Devlet Hastanesine götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Gaziantep kent merkezindeki Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralı askerlerin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

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