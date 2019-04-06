Sınırda alçak saldırı: 1 asker şehit oldu! Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 'Hatay sınır hattında nöbet esnasında teröristlerce açılan ateş sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.'denildi.

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