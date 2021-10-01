Sınırda 7 kişi yakalandı! 4'ü terörist
Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan ve Suriye sınırından ülkemize girmeye çalışan 7 kişinin yakalandığını, yakalananlardan 3'ünün PKK'lı 1'inin de DAEŞ'li terörist olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor." diyerek yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş ve çıkış yapak isteyenlere müsaade edilmediğini açıkladı.
MSB: "Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 3’ünün PKK/KCK, 1’inin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." açıklamasında bulundu.