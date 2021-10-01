  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Sınırda 7 kişi yakalandı! 4'ü terörist
Gündem

Sınırda 7 kişi yakalandı! 4'ü terörist

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan ve Suriye sınırından ülkemize girmeye çalışan 7 kişinin yakalandığını, yakalananlardan 3'ünün PKK'lı 1'inin de DAEŞ'li terörist olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-01 11:36:00 -
Sınırda 7 kişi yakalandı! 4'ü terörist

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor." diyerek yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş ve çıkış yapak isteyenlere müsaade edilmediğini açıkladı.

MSB: "Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 3’ünün PKK/KCK, 1’inin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." açıklamasında bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay