Sınıra askeri sevkiyat!
Suriye sınırındaki askeri birliklere askeri araç ve komando sevkiyatı yapıldı.03 Ağustos 2019 Cumartesi 09:06
Batı illerinden sınır birliklerine sevk edilen komandoları taşıyan zırhlı araçlar, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine ulaştı.
10 araçlık konvoy
Personel taşıyan 10 araçlık askeri konvoy, terör örgütü PYD/YPG denetimindeki Suriye’nin Halep kentine bağlı Aynel Arap ilçesi karşısında bulunan Suruç’un Mürşitpınar Mahallesi'ndeki sınır birliklerine takviye olarak konuşlandırıldı.
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