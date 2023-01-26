Sinir uçlarını zorlayan sözler! Halandan utan Ali Babacan...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti, başörtüsüne ilişkin Anayasa teklifi kapsamında, TBMM'de grubu bulunan partilerden görüşme talep etti.

CHP de, İYİ Parti de HDP de AK Parti'nin görüşme teklifini reddetti.

Anayasa Komisyonu toplantısına HDP katılmazken, CHP ve İP'li milletvekilleri de toplantı salonunu terk ederek, teklife "hayır" demiş oldu.

Tüm bunlara rağmen Erdoğan'ı suçladı!

Tüm bu gelişmelere karşın DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bir yandan başörtüsü nedeniyle halasını okuldan atan zihniyetle yol yürürken, diğer yandan da başörtüsüne özgürlük getirerek milyonlarca genç kızın okuldan atılması tehlikesini ortadan kaldıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

Halası Hatice Babacan'ın da başörtüsü olduğunu dile getiren Babacan, insanlarla alay eder gibi, Erdoğan'ı uzlaşma için adım atmamakla suçladı.

Babacan şu ifadeleri kullandı:

Erdoğan başörtüsü referandumu hedefliyor. Çünkü milleti bölmek istiyor. Birlik beraberlik istese bunu yapmaz. "Gelin uzlaşalım" der. Başörtüsü hepimizin meselesi. Bunu Türkiye olarak çözeceğiz.