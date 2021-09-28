Sinir sıkışması için tedavi edici 5 bitki!

Sinir sıkışması günümüzdeki en yaygın hastalıklardan biridir. Kaslara, kemiklere, tendonlara ya da kıkırdak gibi dokulara fazla basınç uygulandığında sinir sıkışması olur. Bu basınç sinirin işlevine hasar verir. Bu da karıncalanmaya, ağrıya, zayıflığa ve uyuşukluğa neden olur. Ayrıca vücut hareketlerini kısıtlar.



Genellikle kollarda oluşan sinir sıkışması kişinin günlük hayatını olumsuz etkiler. Sinir sıkışmasında tedavi oldukça önemlidir. Bu nedenle hastalık ilerlemeden mutlaka bir uzmana gidilmelidir. Bu tedaviye ek olarak bitkisel destekleyici tedaviler ile sinir sıkışması rahatsızlığından kurtulabilirsiniz.

1) Kiraz Sapı

2) Isırgan Otu

3) Papatya

4) Susam

5) Zerdeçal

Bu bitkilerle birlikte sinirlerinizi gevşetip sağlığınızı ileri boyuta taşımayıp, sağlıklı bir hayat sürebilirsiniz. Özellikle bu bitkilerden oluşan çay ve kürlerle birlikte tedavinize katkıda bulunabilirsiniz.