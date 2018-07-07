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Sinir otunun iyi geldiği hastalıklar!

Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde sinirli ot, sinir yaprağı, sinirli yaprak, ateş yaprağı, ateş otu gibi farklı isimlerle de bilinen sinir otunun, ülkemizde en çok rastlanan türleri, dar yapraklı Plantago Lancelata ve büyük yapraklı Plantago Major türleridir.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 10:55
Sinir otunun iyi geldiği hastalıklar!

Sinir otu çayırlar, bahçeler, tarlalar ve yol kenarlarında, özellikle nem oranının yüksek olduğu açıklık alanlarda kendiliğinden yetişen bir bitki türüdür. Nemli ve organik bileşenlerin yüksek olduğu topraklarda hızla büyür.

Sinir otu tohumlarının doğada canlı kalma süresi çok uzundur. Plantago Major türünün tohumları koşulların uygun olması halinde 60 yıl canlı kalabilir. Mayıs ve Eylül ayları arasında toplanan yapraklar genellikle kurutulduktan sonra çay olarak değerlendirilir.

SİNİR OTU HANGİ HASTALIKLARA İYİ GELİR?

Binlerce yıldan bu yana tıbbi amaçlarla kullanılan sinir otu, anti bakteriyel, anti inflamatuar, anti septik, büzücü, yatıştırıcı ve diüretik etkilere sahiptir. Geleneksel tedavi yöntemlerinde sinir otunun kökü, yaprakları ve çiçekleri farklı kullanım şekillerine sahiptir.

Soğuk algınlığı, grip ve öksürüğün giderilmesi için çoğunlukla kurutulmuş yaprakları çay şeklinde demlenerek tüketilir. Yara, kesik ve sıyrıklarda ise bitkinin lapa haline getirilmiş kök ve yapraklarının kullanımı yaygındır.

Sinir otunun kökleri kaynatılarak kullanıldığında astım, öksürük, nezle ve sinüzit gibi şikayetlerin giderilmesinde yardımcı olur. Solunum yollarını rahatlatır. Nefes darlığı şikayetlerini azaltır.

Yaprakların demlenmesiyle hazırlanan sinir otu çayı yüksek vitamin ve mineral içeriği ile soğuk algınlığı ve gribin neden olduğu şikayetlerin hafif atlatılmasına yardımcı olur.

Harici uygulamalarda kullanılan lapası ise, anti bakteriyel etkiye sahiptir. Hasarlı dokuların kısa sürede iyileşmesini sağlar. Aynı zamanda yabancı maddelerin neden olduğu iltihabın temizlenmesine yardımcı olur.

Sinir otunun tohumları yaklaşık %30 oranında müsilaja sahiptir. Çiğnenerek tüketilen tohumları kabızlığın giderilmesinde ve bağırsaklardaki parazitlerin temizlenmesinde etkilidir.

Demlenerek tüketildiğinde diüretik etki gösterir. İdrara çıkmayı kolaylaştırır ve toksinlerin atılmasına yardımcı olur. İdrar yolundaki enfeksiyonların giderilmesini sağlar.

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

 

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 10:55
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