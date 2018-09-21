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Sınır kapısında taksici eylemi! Ulaşım yolları kapandı

Hatay'da Cilvegözü Sınır Kapısı önünde toplanan taksiciler korsan taşımacılık iddiasıyla eylem yaptı. Eylemde bulunan taksiciler sınır kapısına giden yolu ulaşıma kapattı.

21 Eylül 2018 Cuma 11:29
Sınır kapısında taksici eylemi! Ulaşım yolları kapandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki taksi şoförleri, korsan taşımacılık iddiasıyla Cilvegözü Sınır Kapısı önünde eylem yaptı.

Suriye'den bayram ziyareti için dönenlerin, Hatay ve çevre illere korsan taşımacılık yapan bazı kişiler tarafından götürüldüğü iddiasıyla, 50 civarında taksici sınır kapısı önünde toplandı.

Taksiciler, korsan taşımacılık nedeniyle mağdur olduklarını savunarak, sınır kapısına giden yolu ulaşıma kapattı.

"SINIRDAN YETKİSİZ KİŞİLERCE TAŞIMACILIK YAPILIYOR"

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Sürücülerden Yusuf Akar, yaptığı açıklamada, korsan taksicilik yüzünden mağdur olduklarını belirterek, "Sınırdan yetkisiz kişilerce taşımacılık yapılıyor. Para kazanamıyoruz. Yetkililerin sesimizi duymasını istiyoruz.'' dedi.

YARIM SAAT SÜRDÜ

Yaklaşık yarım saat süren eylem sırasında sınır kapısından giriş ve çıkış yapılamadı.

Güvenlik güçlerinin uyarısı üzerine taksiciler dağıldı.

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 11:29
  1. Hatay
  2. Cilvegözü Sınır Kapısı
  3. taksi şoförleri
  4. korsan taşımacılık
  5. jandarma
  6. polis

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